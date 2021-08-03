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Trabzonspor Molde maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trabzonspor Molde maçı haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor Molde ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer rakibini elemesi durumunda play-off turunda İtalyan devi roma ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Molde ile oynayacağı karşılaşma öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor Molde karşılaşması saat kaçta hangi kanalda canlı yayınalacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 11:19
Trabzonspor Molde maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bu gelişmenin ardından temsilcimizin ilk maçının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edecek. Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçı için ilk düdük saat 20:30'da çalacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınalacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI BİLET SATIŞ TARİHİ

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Molde maçının bilet fiyatları da belli oldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Molde maçının biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarıldı. Biletler 31 Temmuz'dan itibaren satışa sunuldu. Elektronik biletlerin sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilirken, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satış yapılacağı ve HES kodu kontrolü de olacağı vurgulandı.

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