Trabzonspor Molde maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bu gelişmenin ardından temsilcimizin ilk maçının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edecek. Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçı için ilk düdük saat 20:30'da çalacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınalacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI BİLET SATIŞ TARİHİ

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Molde maçının bilet fiyatları da belli oldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Molde maçının biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarıldı. Biletler 31 Temmuz'dan itibaren satışa sunuldu. Elektronik biletlerin sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilirken, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satış yapılacağı ve HES kodu kontrolü de olacağı vurgulandı.