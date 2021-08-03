Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Willain Jose transferi zora girdi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Willain Jose transferi zora girdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 6 isim kadroya dahil edilmişti. Forvet transferi için yoğun mesai harcayan bordo-mavililerde gündeme Willian Jose gelmişti. Yıldız futbolcunun ayrılmasına sıcak bakan Real Sociedad'da flaş bir gelişme yaşandı. Forvet oyuncusu Carlos Fernandes'in çağraz bağlarının yırtılmasının ardından Willian Jose'nin takımdan ayrılması zora girdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:51
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Willain Jose transferi zora girdi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor'da forvet transferi için yoğun mesai harcanıyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Real Sociedad forması giyen Willian Jose olmuştu.

İspanyol basınında yer alan habere göre; bir de Willian Jose'nin karmaşık durumu var. Brezilyalı forvetin geleceği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgi gösterdiği Türkiye'ye yakın görünüyordu.

Oyuncunun aklı da Real Sociedad'dan uzak gibi görünüyor. Hem kulübün hem de oyuncunun iyiliği için makul bir ayrılık iki taraf içinde mutluluk anlamına geliyordu. Ancak forvet oyuncusu Carlos Fernandez'in çapraz bağlarının kopması durumu karışık hale getirdi.

Sociedad'ın oyuncunun mevcut transferinden vazgeçebileceği ifade ediliyor.


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