Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Willain Jose transferi zora girdi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor'da forvet transferi için yoğun mesai harcanıyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Real Sociedad forması giyen Willian Jose olmuştu.

İspanyol basınında yer alan habere göre; bir de Willian Jose'nin karmaşık durumu var. Brezilyalı forvetin geleceği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgi gösterdiği Türkiye'ye yakın görünüyordu.

Oyuncunun aklı da Real Sociedad'dan uzak gibi görünüyor. Hem kulübün hem de oyuncunun iyiliği için makul bir ayrılık iki taraf içinde mutluluk anlamına geliyordu. Ancak forvet oyuncusu Carlos Fernandez'in çapraz bağlarının kopması durumu karışık hale getirdi.

Sociedad'ın oyuncunun mevcut transferinden vazgeçebileceği ifade ediliyor.



