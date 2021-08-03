Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ekuban transferi için Genoa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor'da transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadrosunu 6 futbolcu ile güçlendiren bordo-mavililerde Caleb Ekuban'ın geleceği merak ediliyordu.

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ile daha önce varılan prensip anlaşmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şehirden ayrıldı. Bordo-mavili kulüp ise İtalyan kulübüyle transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirdi.

Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

27 yaşındaki Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.