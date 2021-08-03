Fırtına'ya zorlu rakip!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Kadrosunda yıldızlar ordusunu barındıran Çizme ekibinin iki eski oyuncusu Gervinho ve Peres Trabzonspor'da forma giyiyor. 400 milyon euro'ya yakın kadro değeri bulunan Roma'da 40 milyon euro'luk değerleriyle Pellegrini, Zaniolo öne çıkıyor. Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Roma'nın kadrosunda Veretout, Mancini, Spinazzola, Kumbulla, İbanez, Cristiante, Mkhitaryan, Villar ve Mayoral gibi önemli oyuncular bulunuyor. Fırtına 2011'de İnter, 2013'te Lazio, 2014'te Juventus ve 2015'te Napoli ile karşı karşıya gelmişti. Maçlar 19-26 Ağustos'ta.