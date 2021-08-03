‘Dik oyun’ planı hazır

Teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezonki oyun planını oyunculara adapte etmeye başladı. Geçtiğimiz sezon birçok takımın kullandığı 4-2-3-1'lik sistemden farklı olarak ofansif orta sahalı oyun planından vazgeçecek tecrübeli hoca, 4-1- 2-2-1 üzerinde duruyor. Oyunun hakimi olma ve pas trafiği yönlendirme planlarına ağırlık veren Avcı, savunmadan oyun kurma, bireysel yetenekleri kullanma da serbestlik, takım dayanışması ve özellikle de takım halinde savunma gibi konulara ağırlık veriyor. Avcı, "Topa sahip olacağız, onu biz yönlendireceğiz. Tüm takımın düzgün pozisyon alması gerek. Topu kaybeden geriye koşacak" uyarısı yapıyor.