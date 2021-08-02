Son dakika transfer haberleri: Crystal Palace uçuk fiyatlar istemezse Cheikhou Kouyate Trabzonspor'a gelecek!

Son dakika transfer haberi... Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, stoper bölgesi için bir süre önce Cheikhou Kouyate'yi gündemine almıştı. Aynı zamanda orta sahada da görev yapabilen tecrübeli futbolcu için İngiliz kulübü Crystal Palace ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamayan bordo-mavili yönetim, önümüzdeki günlerde yeniden İngiltere'ye gidip Crystal Palace'ı ikna etmeye çalışacak.
Karadenizekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı, yönetim kuruluna sunduğu raporda stoper bölgesi için daha sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulmasını istedi. Bu nedenle stoper için arayışlara başlayan bordo- mavililere aynı zamanda orta sahada da oynayabilen Kouyate ismi önerilmişti. Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanamazken önümüzdeki günlerde bordo-mavili yöneticilerin bu transferi sonuçlandırmak için İngiltere'ye gitme planlarının olduğu da öğrenildi. Trabzonspor kulübünde rakamsal olarak ciddi taleplerin ortaya çıkmaması durumunda bu transferin sonuçlandırılması için son ana kadar mücadele edilecek