Hazırlıklar devam ediyor

Trabzonspor, Molde FK maçı idmanlarını sürdürüyor. Bordo-mavli oyuncular salonda dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından çabukluk antrenmanı gerçeleştirildi. Ardından sahaya geçen Karadeniz ekibinin futbolcuları, topa sahip olma oyunları ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor,Molde FK maçı idmanlarını sürdürüyor. Bordo-mavli oyuncular salonda dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından çabukluk antrenmanı gerçeleştirildi. Ardından sahaya geçen Karadeniz ekibinin futbolcuları, topa sahip olma oyunları ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.