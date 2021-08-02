Haberler Trabzonspor Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor

Trabzonspor, Molde FK maçı idmanlarını sürdürüyor. Bordo-mavli oyuncular salonda dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından çabukluk antrenmanı gerçeleştirildi. Ardından sahaya geçen Karadeniz ekibinin futbolcuları, topa sahip olma oyunları ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Hazırlıklar devam ediyor
Trabzonspor, Molde FK maçı idmanlarını sürdürüyor. Bordo-mavli oyuncular salonda dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından çabukluk antrenmanı gerçeleştirildi. Ardından sahaya geçen Karadeniz ekibinin futbolcuları, topa sahip olma oyunları ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.
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