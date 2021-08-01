Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'a talip var

Trabzonspor'un hazırlık kampı kadrosunda yer alan genç isimlerden Murat Cem Akpınar yeniden Kocaelispor'un gündeminde.

Haber61'in haberine göre; Geçen yıl kiralık olarak yeşil siyahlı ekibin formasını giyerek takımıyla şampiyonluk yaşayan Murat Cem için Kocaelispor'un yeniden teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Kocaelispor teknik ekibinin 40 maçta 5 gole imza atan 22 yaşındaki orta saha için ısrarcı olduğu yönetimin de Trabzonspor'a Murat Cem için kiralama ve satın almaya yönelik teklif yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor cephesinde ise kampa katılan genç isimler için teknik ekibin son kararını yönetime bildirmesi bekleniyor.

Murat Cem Akpınar kimdir?

24 Ocak 1999 Trabzon doğumlu olan genç yıldız adayı, futbola 2007 yılında Yeni Düzköyspor'da başladı. Burada bir yıl oynadıktan sonra girdiği Trabzonspor seçmelerinde beğenilen Murat Cem, ilk amatör transferini gerçekleştirdi. Santrfor olarak başladığı altyapı kariyerinde birçok mevkide denenen Murat Cem, orta saha olarak beğenildi ve 8 yıldır bu mevkide görev yapıyor.