Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Willian Jose'den mutlu haber

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Willian Jose'den mutlu haber

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da forvet transferi için girişimler devam ediyor. Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 12:45
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Willian Jose'den mutlu haber

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Takıma forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililerde gündeme son olarak Willian Jose gelmişti.

Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Trabzonspor 'un transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Willian Jose için İspanyol basınına açıklama yaptı.

Oyuncunun ayrılma yolunda olduğunu belirten Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz, nasıl bir ilerleme kaydettiğimize bakacağız. Eğer istediğimiz gibi giderse, takımdan ayrılacak ancak endişeye gerek yok, hâlâ bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.

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