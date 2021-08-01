Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Artem Dovbyk için pazarlıklara başladı! Masadaki teklif...

Trabzonspor 'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Bordo-mavililerde ana hedef haline gelen Artem Dovbyk için temaslar sıklaşıyor. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor bu oyuncu için kulübü Dnipro 'ya 'ilgi kağıdını' göndermişti. Pazartesi günü idareciler, Ukrayna 'ya giderek resmi görüşmeleri hızlandıracak. Yüz yüze yapılacak pazarlıklar sonrasında Trabzonspor, şehre Dovbyk'i de alarak dönmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı da yaklaşan sezon öncesi golcü transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor.

POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK



Artem Dovbyk için Trabzonspor'un ısrar etmesinin altında oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olması yatıyor. Fırtına ciddi yatırım yapacağı 24 yaşındaki golcünün bir sonraki transferinden gelir elde etmeyi de hedefliyor. Karadeniz temsilcisinin yaptığı ön görüşmelerde Dnipro kulübü 6.5 milyon dolar (5.5 milyon euro) istemişti. Ukrayna seferine çıkacak olan yöneticiler bu rakamı aşağı çekmek için uğraşacak. Bu arada oyuncunun da sıçrama yapmak için Fırtına'yı tercih edebileceği konuşuluyor.