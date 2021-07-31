Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! Emre Mor, Willian Jose, Sandro Kulenovic...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

ARTEM DOVBYK

Fırtına'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Artem Dovbyk'nin diğer adaylara göre öne çıkmasında yaşı kadar potansiyelinin de rolü büyük. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu izleme komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için "Büyük bir potansiyeli var. Onu makul bir fiyata alabilirsek tıpkı Sörloth, Yusuf Yazıcı gibi parlatıp çok daha yüksek rakamlara satabiliriz" raporu hazırladı.

CHEIKHOU KOUYATE

Cheikhou Kouyate için devreye giren Trabzonspor, Crystal Palace ile temasa geçti. İngiliz ekibi ilk etapta 4,5 milyon euro bonservis talep edince transfer zora girdi. Ancak görüşmeler devam ediyor.

WILLIAN JOSE

Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor. Real Sociedad 8 milyon euro bonservis beklentisinde. Trabzonspor yıldız futbolcu için beklemeye geçti.

EMRE MOR

Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Bu öneriyi Abdullah Avcı kabul etti. Genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.

SANDRO KULENOVIC

Fırtına, Dinamo Zagreb'de forma giyen Sandro Kulenovic için görüşmelerde bulunuyor. Hırvat basını da, 21 yaşında ve 1.91 boyundaki dev santrfor için Dinamo Zagreb'in 2-3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediğini yazdı.