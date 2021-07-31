Genoa’ya gidişi an meselesi

Fırtına'nın Ganalı forveti Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transfer süreci devam ediyor. Kulüplerin 2.2 milyon Euro'luk bonservis konusunda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, bu transferin önündeki tek engelin İtalyan kulübünün parayı ne zaman ödeyeceği konusu olduğu öğrenildi. Bu sorunun da kısa süre içerisinde çözülmesiyle birlikte Ekuban, İtalya'ya gidecek.



EKUBAN İLE SOSA BULUŞTU



Bordo mavili takımın yıldızlarından Caleb Ekuban ve Anatasios Bakasetas izin günlerini İstanbul'da geçirdiler. İki hücum oyuncusu akşam yemeğinde Fenerbahçeli Jose Sosa ile buluştular. Ekuban eski takım arkadaşı Sosa ile uzun uzun sohbet etti.