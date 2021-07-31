Emre Mor heyecanlı

Lyngby alt yapısından yetişen ve Nordsjaelland'da kariyerini parlattıktan sonra 10 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor ardından bir başka kulüp rekoru olan 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya geçmişti. Ancak İspanyol kulübünde sürekli kadro dışı kalınca önce Galatasaray'a sonra da Olympiakos'a kiralanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu, büyük bir yetenek olmasına rağmen mental sorunları sebebiyle bir türlü beklenilen seviyeye gelemedi. Son olarak Trabzonspor'a önerilen Emre Mor'a Abdullah Avcı'dan onay çıkmıştı. Bu haber genç oyuncuyu heyecanlandırdı. Emre aklının karışmayacağı bir futbol şehri olan Trabzon'da yeniden meşin yuvarlakla olan becerilerini sunmak istiyor.