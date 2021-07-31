Dersimiz Molde

Trabzonspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Molde olmuştu. Norveç temsilcisi, Servette'i eledi ancak 10 kişi kalan rakibi karşısındaki kötü oyunu şaşırttı. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Molde deplasmanda 1-0 yenik duruma düştü. 44'te Servette 10 kişi kaldı. İsviçre ekibi tüm ikinci yarıyı bir kişi eksik oynamasına rağmen bir gol daha buldu. 2-0 ile turu zorladı ancak Molde'yi yakalayamadı. Abdullah Avcı ve kurmayları gece ile gündüz kadar farklı olan iki maçı da yakından takip ettiler. Abdullah Avcı ve ekibi detaylı analizler yaparak Fırtına'yı 5 ve 12 Ağustos'taki maçlara hazırlayacaklar. İlk maç Trabzon'da rövanşı Norveç'te oynanacak.