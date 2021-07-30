Trabzonspor'da hedef şampiyonluk!

Trabzonspor'un 30 günlük yeni sezon öncesi hazırlık kampı tamamlandı. Çok ciddi sakatlıkların yaşanmadığı kamp süresi boyunca tecrübeli futbolcular Nwakaeme ve Gervinho performanslarıyla kampa damga vuran isimler oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına hedef olarak, "Şampiyonluk" vurgusu yaparken, antrenmanlarda ağırlıklı olarak hücum futbol üzerine çalışmalar yapıldı.

40 İDMAN + 4 MAÇ

Bordo-mavililerin 28 Haziran'da Trabzon'da başlayan, 4 Temmuz'da Riva'da devam eden ve 28 Temmuz'da biten hazırlık kampı boyunca, toplam 40 idman yapıldı ve 4 hazırlık maçı oynandı. Trabzon'daki kamp çalışmaları daha çok kaynaşma ve sağlık taramaları şeklinde geçerken; İstanbul'da ise tempo oldukça yüksekti.

8 GOL ATILDI, 4 TANE YENİLDİ

İlk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3 mağlup eden Trabzonspor ardından Bandırmaspor'u 1-0'la geçti. Başakşehir ile 0-0 kalındı, Kasımpaşa ise 2-1 mağlup edildi. Fırtına'nın 8 golünü Koita, Gervinho (2), Bakasetas, Djaniny, Hugo, Berat ve Nwakaeme kaydetti.

SERT VE AGRESİF

Gündüz kondisyon, akşam ise taktik ağırlıklı çalışmaların yer aldığı antrenman programlarında teknik ekip zaman zaman sertlik ve agresifliğe de izin verdi. Kamp kadrosu içerisinde yer alan 31 futbolcudan 30'u hazırlık maçlarında süre aldı. Sadece kampa izinli olarak geç katılan Ekuban oynamadı.

BİREYSEL PERFORMANSLAR

GERVINHO

Karadeniz devinde kamp süresi boyunca en dikkat çekici performansı ortaya koyan isim oldu. Orijinal mevkii sol kanat olmasına rağmen Abdullah Avcı'nın sağ kanatta ve hücum hattının en uç noktasında denediği Gervinho, hazırlık maçlarında 2 gol atmayı da başardı. Bordo-mavililerin en önemli kozlarından olacak.

NWAKAEME

Geçtiğimiz sezonlarda kamp performansıyla çok dikkat çekmeyen ancak ligde önemli katkılar veren Nwakaeme bu kez kampın da en iyi isimleri arasındaydı. Tecrübeli oyuncu takım oyunu kavramında ciddi sorumluluklar alırken hazırlık maçlarında takımın en önemli silahı oldu. Bir gol attı, bir asist yaptı.

BAKASETAS

Geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan ancak takımın temel taşlarından biri haline gelen Bakasetas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın en önemli silahlarından birisi. Hazırlık maçlarının üç asist, bir golle skora en çok katkı yapan isimlerinden olan Yunan maestro, forması garanti görülen isimlerden biri durumunda.

HAMSIK

34 yaşındaki orta saha kampa son katılan oyunculardan birisi olmasına rağmen fiziksel olarak hazır gözüktü. Hazırlık maçlarında çok dikkat çekmese de antrenmanda üstlendiği liderlik rolü onun gelecek sezonki oyun planındaki yerini gösterdi. Takımda çok önemli bir eksikliği giderecek kalitede bir isim.



PERES

Sağ bek oyuncusu olmasına rağmen ofans katkısıyla dikkat çeken Peres, sol bek ve sol kanatta da görev alarak çok yönlü oyuncu olduğunu gösterdi. Bu sezon savunmadan kurulacak oyun planında sorumluluğu üzerine almaya hazır gözüktü. Her geçen gün üzerine koyarak gitmesi dikkat çeken detaylardan oldu.

KOITA

Yeni transferlerden en çok tartışılan isim olmasına rağmen kampa en iyi başlayan oyuncu oldu. Ancak ardından sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hazırlık maçında oynayamadı. 30 yaşındaki Gineli forvet, çalıştığı süre boyunca teknik direktör Abdullah Avcı'nın en çok taktir ettiği futbolcuydu.

MURAT CEM AKPINAR

Kiralıktan geri dönenler arasında performansıyla en dikkat çeken isim oldu. Abdullah Avcı'nın tüm çift kale maçlarda vazgeçemediği isimlerden biri olan 22 yaşındaki orta sahanın takımda tutulması beklenirken, kendisiyle çok sayıda takımın ilgilenmesi ise süreci henüz belirsiz kılıyor.

KALECİLER

(Uğurcan, Erce, Arda, Muhammet Taha): Uğurcan'ın transferinin gerçekleşmemesi sonucunda dört eldiven arasında önemli rekabet yaşandı. Tecrübeli isimler Erce ve Uğurcan bekleneni ortaya koyarken, Muhammet Taha ve Arda ise özellikle antrenmanlardaki kurtarışlarıyla taktir aldı.

SAĞ BEK

Yeni transfer Bruno Peres ile Serkan Asan arasında yaşanan rekabette tecrübesiyle Peres öne çıktı. Ama Serkan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kolay vazgeçmediği ve her maçta görev verdiği oyuncular arasında yer aldı. Peres'in sol bekte denenmesi ve bu mevkide oynatılması genç futbolcunun önünü açacaktır.

STOPER

(HUGO, Edgar, Atakan, Hüseyin): Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un en sağlam mevkilerinden birisi olan stoperde Hugo ve Edgar yine form grafiğini korumayı başardı. Ancak arkalarından gelen Hüseyin Türkmen ve Atakan da görev aldıkları süre içerisinde tartışılmayan bir performansa imza atmayı başardı.

SOL BEK

(Trondsen, Faruk Can, İsmail): Orijinal mevkii orta saha olan Trondsen denendi ancak beklenen görüntüyü ortaya koyamadı. 21 yaşındaki Faruk Can formayı almak için ciddi çaba sarf etse de İsmail Köybaşı transferi sonucunda dengeler değişti. Abdullah Avcı'nın Peres'i de sol bekte denemesi ayrıca dikkat çekti.

ORTA SAHA

(Berat, Hamsik, Bakasetas, Murat Cem, Flavio, Tunahan, Yunus, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak): En kalabalık bölge olarak öne çıkıyor. Maçlarda ağırlıklı Berat, Hamsik ve Bakasetas'ı bu bölgede deneyen Abdullah Avcı, istediği verimi alamadığı anlarda Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Murat Cem ve Abdülkadir Ömür'e şans tanıdı. Avcı'nın bu bölgede eli rahat.

SAĞ-SOL KANAT

(Gervinho, Nwakaeme, Yusuf Sarı) – Bordo-mavili takımda formaları garanti gibi gözüken iki oyuncu Gervinho ve Nwakaeme'nin performanslarıyla ön plana çıktığı mevkide genç oyuncu Yusuf Sarı da hazırlık maçlarında dikkat çekiciydi. Gervinho ve Nwakaeme etkili performansları ile büyülediler.

FORVET-SANTRFOR

(Djaniny, Koita, Salih, Koray, Ekuban): Djaniny, hücum hattında çok yönlü bir oyuncu oluşunun avantajını kullandı. Sakatlanana kadar performanslarıyla dikkat çeken Koray ve Koita'nın da Abdullah Avcı'dan en çok tebrik alan isimler arasında olduğuna vurgu yapmakta fayda var.