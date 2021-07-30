Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak için karar verildi!

Trabzonspor'da orta sahaya yapılan transferler sonrası gözler aynı bölgede bulunan diğer oyunculara çevrildi.

Kadrosunda Berat Özdemir, Trondsen, Bakasetas, Yunus Mallı gibi önemli isimleri bulunduran Fırtına'da Marek Hamsik son olarak da Dorukhan Toköz'ü transfer etmişti.

Kalabalık bir oyuncu grubuna sahip olan bordo-mavililerde orta sahada görev yapan Flavio ile yollarını ayrılması bekleniyor.

Yine aynı bölgede yer alan Abdulkadir Parmak ile de yolların ayrılacağı Adana Demirspor ve Göztepe ile görüştüğü iddia edilmişti.

AYRILIK GÜNDEMDE YOK

61saat'in Trabzonspor kaynaklarından edindiği bilgilere göre kulübe Abdulkadir Parmak için herhangi bir resmi teklifin gelmediği, kulübün Abdulkadir Parmak ile yolların ayrılması gibi bir durumu düşünmediği öğrenildi.

Orta sahaya bir takviye daha olması durumunda ise fikirlerin değişebileceği de ifade ediliyor.