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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Fode Koita seferberliği

Son dakika Trabzonspor haberleri... Bordo-mavililerin yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesinde gerilme nedeniyle son bir hafta takımla çalışamayan, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki Gineli forvetin 5 Ağustos tarihindeki Avrupa maçına yetiştirileceği bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:56
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Fode Koita seferberliği
Bordo-mavililerin yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesinde gerilme nedeniyle son bir hafta takımla çalışamayan, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki Gineli forvetin 5 Ağustos tarihindeki Avrupa maçına yetiştirileceği bildirildi.
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