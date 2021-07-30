Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Fode Koita seferberliği

Son dakika Trabzonspor haberleri... Bordo-mavililerin yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesinde gerilme nedeniyle son bir hafta takımla çalışamayan, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki Gineli forvetin 5 Ağustos tarihindeki Avrupa maçına yetiştirileceği bildirildi.
Bordo-mavililerin yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesinde gerilme nedeniyle son bir hafta takımla çalışamayan, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki Gineli forvetin 5 Ağustos tarihindeki Avrupa maçına yetiştirileceği bildirildi.