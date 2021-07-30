Dorukhan Toköz Trabzonspor'da

Hamsik Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attırarak transfer şov yapan Trabzonspor, durmuyor… Fırtına, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü 1 yılı opsiyonlu 3 seneliğine renklerine bağladı. Avrupa'ya gitmek isteyen ancak beklediği teklifleri alamayan 25 yaşındaki orta saha, 10 gün önce gündeme gelmişti. Ancak yapılan ilk görüşmede yüksek maaş talep etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Ardından teknik direktör Abdullah Avcı devreye girdi. Daha önce birlikte çalıştığı milli oyuncuyu sık sık arayan Avcı, kendisini takımda görmek istediğini dile getirdi.

SENİN İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Bu süreçte eski öğrencisiyle birçok kez görüşen tecrübeli teknik adam, İstanbul kampının son gününde işi bitirdi. Dorukhan ile yeniden temasa geçen ve kendisini gelecek sezon için oluşturdukları şampiyonluk kadrosunda görmek istediğini ileten başarılı çalıştırıcı, "Yeniden yükselişe geçmek ve kariyerinde yeri bir sayfa açman için burası önemli bir fırsat" diyerek milli oyuncuyu ikna etti. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisiyle irtibatı hiç koparmayan ve sürekli iletişimde kalan Avcı'nın bu talebi sonrasında da Dorukhan, yönetim tarafından kendisine gönderilen teklifi kabul etti.

06.50 UÇAĞIYLA TRABZON'A GİTTİ

Dorukhan, yönetim kurulunun teklifini kabul ettikten hemen sonra sabahın erken saatlerinde kendisine uçak bileti alındı. Saat 06.50 uçağıyla Trabzon'a hareket eden 25 yaşındaki orta saha ardından detaylı bir sağlık taramasından geçirildi. Gelecek sezon için 8 numaralı formayı giymek istediğini kulübe ileten milli oyuncunun bu talebi de kabul edildi.