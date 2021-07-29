Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Molde oldu!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Molde oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, Norveç Ligi ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:53
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Molde oldu!

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Trabzonspor 3. ön eleme turundaki ilk maçı 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak. Bordo-mavililer rövanşta 12 Ağustos'ta Molde deplasmanında çıkacak.

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