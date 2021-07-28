Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "2 transfer daha yapacağız" (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TFF Riva Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu

Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, enerjinin de yükseldiği bir dönem geçirdik. Vazgeçmeyen, coşkulu ve tempolu oynayacak, aynı zamanda da kaybetmeyi kabul etmeyen Trabzonspor yapısına uygun bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz."

"Hem savunma hem de hücumda beraber oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Şu an gidişat son derece olumlu. Eksiklerimizi hızla daha iyi hale getireceğiz."

"Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Tempolu ve coşkulu oyunu, akıllı oyunla geliştirmek istiyoruz. Bu yarışın içinde sağlıklı, grup enerjisi yüksek bir takım yaratmak istiyoruz."

"Hazırlık maçlarında dakikaları dengeli biçimde paylaştık. Bu maçların olumlu ve olumsuz taraflarını görüp bunun üzerinden nasıl planlar yapmak gerektiğini inceledik. Düşüncemiz, beraber oynayan bir takım yaratabilmek. Şu an gidişat son derece olumlu."

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Savunma ve hücumda beraber oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Trabzonspor tarihinde bu kadar erken bir transfer organizasyonunun olmadığını söylüyorlar. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Sahanın içinde oyunu elinden tutan bir takım yaratmak istiyoruz. Trabzonspor'da hedef hep zirvedir"



"Altyapıdan 9 oyuncuyu A Takım'a aldık. Kulübün bütçesine uygun olursa yapmak istediğimiz iki transfer var. Bugün tabii ki yola çıkabiliriz ama daha yüksek kalite için çalışıyoruz"