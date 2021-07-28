2 yabancı daha alabiliriz

TSYD Trabzon Şubesi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ağaoğlu bu ziyarette önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Ağaoğlu, "Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Transfer penceresi 7 Eylül'de kapanacağına göre zaman bize hangi mevkilerde futbolcuya ihtiyacımız olduğunu gösterecek. Gidecek oyuncular olabilir. Eğer giderse onların boşluğunu doldurabilecek kapasitede isimlere yönelebiliriz. Onun için acelemiz yok. Ama burada yabancı anlamında bir ya da iki oyuncunun üzerinde bir transfer fiziksel olarak da mümkün gözükmüyor. İleriye dönük olarak da yerli transferi gerçekleşebilir.

FAVORİ DEĞİL AVANTAJLIYIZ

"Futbolun bir şekilde marka değerinin artması için göze hoş gelmesi lazım. Bunu da kreatif oyuncularla sağlayabiliyorsunuz" diyen Ağaoğlu, "Lig başlamadan şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmek sağlıklı bir değerlendirme değil. Geçen seneki eksiklerimizin yüzde 80-90 oranında giderdik. Şampiyonluk mücadelesi verecek takımların birtakım eksiklerini çok geç gidermeleri dolayısıyla Trabzonspor favori gösteriliyor. Ben buna katılmıyorum. Favori olmak için bu yeterli değil ancak avantajlı" açıklamasını yaptı.

UĞURCAN NADİR BULUNAN BİR TAŞ GİBİ

Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın yurt dışına transferi ile alakalı, "Uğurcan bonservis bedeli yüksek segmentte yer alan bir oyuncu. Nadir bulunan taşlar biliyorsunuz her zaman değerlidir. Onların alıcıları da sınırlıdır" açıklamasını yaptı.

FORVET İÇİN ACELECİ DEĞİLİZ

Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ahmet Ağaoğlu forvet konusunda, "O konuda bizim acelemiz yok. Takımda forvet sıkıntısı yok. Bunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

EKUBAN NETLİK KAZANACAK

Ekuban'a İtalyan takımlarının ilgisine de değinen Ağaoğlu, "Bu konuda önümüzdeki günlerde bir değerlendirme veya karar verebiliriz" dedi.