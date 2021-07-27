HaberlerTrabzonsporSon dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Cheikhou Kouyate teklifi ortaya çıktı!
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Cheikhou Kouyate teklifi ortaya çıktı!
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Crystal Palace'ın yıldızı Cheikhou Kouyate için temaslarını sıklaştırdı. Karadeniz devinin, Premier Lig ekibine yaptığı teklifin ayrıntıları da belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Cheikhou Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz devinin, Premier Lig ekibine yaptığı teklifin detayları belli oldu. Fırtına, 1.89 boyundaki savunmacı için Palace'a 4 milyon pound'luk bir teklifte bulundu. 2018'de 10.7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle West Ham'dan alınan 31 yaşındaki Senegalli yıldız, hem stoperde hem de orta sahada görev alabilmesi ile Trabzonspor'un öncelikli tercihlerinden biri konumunda. Kouyate, geçtiğimiz sezon 37 maça çıkıp 1 gol atmıştı.