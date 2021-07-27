Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, İsmail Köybaşı gibi isimleri renklerine bağlayarak bombaları patlatan Trabzonspor , sürpriz bir forvet ile görüşmelere başladı. Bordo-mavili taraftarlar, Sörloth ve Ukraynalı Dovbyk'un transferi için gelişme beklerken, Karadeniz devi, Real Sociedad 'ın Brezilyalı santrforu Willian Jose için harekete geçti.

Fırtına, İspanya ekibi ve 29 yaşındaki yıldızın menajeri ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem adı Barcelona'nın da transfer listesinde yer alan Jose'yi bordo-mavililer kiralamak için Real Sociedad ile görüşme yaptı.

Ancak İspanyol temsilcisi, oyuncunun sadece satış tekliflerini değerlendireceğini bildirdi. Yönetim de bunun üzerine taksitler halinde ödeme yapmak üzere bir öneri sundu. Fırtına'nın teklifinin detayları henüz netlik kazanmazken, Sociedad'ın talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Yapılan ilk pazarlıkta rakamın 8 milyon euro'ya düşürüldüğü dile getirilse de bordo-mavililerin fiyatı daha da aşağıya çekip taksitler halinde ödeme yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

