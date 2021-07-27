Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor'da gündem forvet transferi... Sörloth ve Dovbyk'le görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, sürpriz bir isim için de harekete geçti. Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, İsmail Köybaşı gibi isimleri renklerine bağlayarak bombaları patlatan Trabzonspor, sürpriz bir forvet ile görüşmelere başladı. Bordo-mavili taraftarlar, Sörloth ve Ukraynalı Dovbyk'un transferi için gelişme beklerken, Karadeniz devi, Real Sociedad'ın Brezilyalı santrforu Willian Jose için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

Fırtına, İspanya ekibi ve 29 yaşındaki yıldızın menajeri ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem adı Barcelona'nın da transfer listesinde yer alan Jose'yi bordo-mavililer kiralamak için Real Sociedad ile görüşme yaptı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

Ancak İspanyol temsilcisi, oyuncunun sadece satış tekliflerini değerlendireceğini bildirdi. Yönetim de bunun üzerine taksitler halinde ödeme yapmak üzere bir öneri sundu. Fırtına'nın teklifinin detayları henüz netlik kazanmazken, Sociedad'ın talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Yapılan ilk pazarlıkta rakamın 8 milyon euro'ya düşürüldüğü dile getirilse de bordo-mavililerin fiyatı daha da aşağıya çekip taksitler halinde ödeme yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

21 MAÇTA 6 GOL ATTI
Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Wolves forması giyen Jose, Premier Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı; 1 gol attı, 1 asist yaptı. Sociedad'da görev aldığı 21 maçta 6 gole imza attı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

DEVLERDE FORMA GİYDİ
Jose, Brezilya'da Gremio, Sao Paulo ve Santos formaları giydi. Ardından da İspanya'da Real Madrid, Real Zaragoza ve Las Palmas'ta oynadıktan sonra Real Sociedad'a transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Willian Jose...

30 MİLYON EURO'YDU
Pıyasa değeri bir ara 30 milyon euro'ları gören Jose, Barcelona'ya yazılıyordu. İngiliz basını ise Tottenham'ın Kane'i kaybetmesi halinde yerini Jose ile dolduracağını iddia etmişti.

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