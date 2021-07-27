Gervinho şov

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, Riva'da oynadığı hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Hazırlık karşılaşmalarında sırasıyla Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 yenen ve Başakşehir ile 0-0 kalan Karadeniz devi, kapanışı galibiyetle yaptı. 6'da Umut'un golü ile geriye düşen Fırtına, 23'te Nwakaeme ile eşitledi, 78'de yeni transfer Gervinho ile kazandı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Fırtına ile ilk golünü atan 34 yaşındaki Fildişili sol kanat, oynadığı futbolla da mest etti. Gerginho, maç sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. Bu arada 55. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sakatlandığı pozisyonda Trabzonspor'un teknik ekibinden Egemen Korkmaz ve Kasımpaşa'dan Serkan Rençber arasında gerginlik yaşandı. Araya girenler sayesinde gerginlik giderilirken maç da 5 dakika durdu.

AVCI'DAN MÜJDE

Fırtına'nın teknik direktör Abdullah Avcı, her geçen gün üzerine koyarak gittiklerini söyledi. Başarılı hoca, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili, "Sağlık kurulundan aldığım bilgi doğrultusunda Ömür'ün çok ciddi bir sakatlığı gözükmüyor. 1-2 gün sonra aramıza katılacaktır. Dizini sıyırdığı için tedbir amaçlı çıkarttık" dedi.