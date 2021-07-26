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Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI

Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadele hakem Abdullah Taşkınsoy düdük çalıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, yeni sezon öncesi 4. provasını İstanbul ekibiyle yapıyor. Bordo-mavililerde yeni transferler Peres, Marek Hamsik ve Gervinho mücadeleye ilk 11'de başladı. A Spor'dan canlı yayınlanan Trabzonspor-Kasımpaşa maçına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:29 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:02
Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Kasımpaşa: Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hayradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

4. HAZIRLIK MAÇI!
Trabzonspor, Kasımpaşa maçından önce 3 hazırlık maçı oynadı. Fırtına, bu maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.

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