Trabzonspor hazırlık maçı: Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

4. HAZIRLIK MAÇI! Trabzonspor Kasımpaşa maçından önce 3 hazırlık maçı oynadı. Fırtına, bu maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.