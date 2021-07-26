Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Willian Jose'ye resmi teklif! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Willian Jose'ye resmi teklif! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililer, Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Willian Jose için teklifini yaptı. İşte o rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:11
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Willian Jose'ye resmi teklif! (TS spor haberi)

Kadrosuna bir forvet daha katıp şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Trabzonspor'un Brezilyalı golcü Willian Jose ile iletişime geçtiği ortaya çıktı.

61Saat'in haberine göre; bordo mavililer, Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı golcüyü satın almak için kulübüne 5-6 milyon Euro'yu bulan ciddi bir teklif yaptığı öğrenildi.

Taksitler halinde ödeme yapabileceğini aktaran Bordo Mavililerin Real Sociedad ile aradaki farkı kapatmaya çalıştığı öğrenildi.

Willian Jose daha önce Beşiktaş ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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