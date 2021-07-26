Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! "Sörloth'u bekleriz" (TS spor haberi)

Trabzonspor'un forvet listesinde ilk sıradaki isim hiç değişmiyor: Alexander Sörloth... Fırtına başka oyuncularla temas kursa da camianın gönlünde Norveçli yıldız var. Başkan Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bordomavili kulübün başkanı, Sörloth konusunda RB Leipzig'in kararını beklediklerini kaydetti. Ağaoğlu "Kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmak. Onlar kararını versin biz de değerlendirmemizi yapacağız. Sörloth bizimle önemli bir seviyeye gelmiş, değerli bir oyuncu" dedi. Bu arada bordo-mavili kulüp Alman kulübündeki kaderi hazırlık maçları sonrasında belli olacak oyuncu için verilecek kararın ardından, teklif yapılacağı bilgisini de Leipzig kulübü yetkililerine iletti.



Sörloth, Leipzig'de geçen sezon ligde 29 maçta 5 gol attı. Bir sezon önce Fırtına'da 34 maçta 24 kez ağları sarsmıştı.