Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kasımpaşa maçı naklen A Spor'da!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kasımpaşa maçı naklen A Spor'da!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonu öncesi dördüncü provasını İstanbuk ekibiyle oynayacak. Peki Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesi merak edilen tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 16:34
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kasımpaşa maçı naklen A Spor'da!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor, 4. hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak. 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-3 ve Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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