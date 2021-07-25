Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kasımpaşa maçı naklen A Spor'da!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor, 4. hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak. 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-3 ve Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.