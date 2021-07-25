Son dakika spor haberi: Trabzonspor Al Nassr'ın Bakasetas teklifini geri çevirdi!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan yıldız Bakasetas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın talip olduğu ve 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın önemli kozlarından biri olan Bakasetas'ın satışına onay çıkmadı. Trabzonspor yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.