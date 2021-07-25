Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Al Nassr'ın Bakasetas teklifini geri çevirdi!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Al Nassr'ın Bakasetas teklifini geri çevirdi!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a Suudi Arabistan Ligi'nden talip çıktı. Al Nassr kulübü, 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a 6 milyon euro teklifte bulundu. Fırtına'nın en büyük kozlarından olan yıldız futbolcunun transferine teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıkmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:14
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Al Nassr'ın Bakasetas teklifini geri çevirdi!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan yıldız Bakasetas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın talip olduğu ve 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın önemli kozlarından biri olan Bakasetas'ın satışına onay çıkmadı. Trabzonspor yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

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