Büyük gurur

Bordo-mavili kulübün yeni transferi İsmail Köybaşı 2+1 yıllık imzasının ardından gurur dolu olduğunu söyledi. Tecrübeli sol bek oyuncusu "Kalbim pıt pıt atıyor. Başta başkanımız olmak üzere, teknik direktörümüze ve camiamıza teşekkür ediyorum. Beni burada istediler. En olgun ve verimli dönemimdeyim. Bir an önce sahaya çıkıp Trabzonspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "Mücadelemiz zor, yolumuz çetin, lakin bunu başaracak güce sahip kadro oluşturduk. onun için Allah, yardımcın olsun. Sakatlık vermesin, başarılı olman en büyük temennimiz" diye konuştu.
'54' DEDİ, BAŞKANI KORKUTTU
İmza sonrası iş artık gelenek haline gelen oyuncunun kaç forma alacağına geldi. İsmail Köybaşı "Biliyorsunuz 2 Ağustos, kulübün 54. yıl dönümü. Kuruluş tarihi 1967, o yüzden 1967 forma alacağım" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bir an 54 dersin diye korktum, 1967 anlamlı oldu" diye konuştu.
İsmail Köybaşı, imzayı attıktan sonra Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçı takip etti.