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Trabzonspor Başakşehir: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Son dakika haberi... Süper Lig'de geçen sezonu 4. sırada tamamlayan, bu sezon ise şu ana kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Tarabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:29
Trabzonspor Başakşehir: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaştı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Riva'daki ilk 2 hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3, Bandıramspor'u da 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, böylece ilk kez takıldı.

HAMSIK İLK MAÇINDA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor'un yıldız transferi Slovak orta saha Marek Hamsik, bordo mavili formayla ilk kez sahaya çıktı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'le oynadığı hazırlık maçının 60. dakikasında oyuna dahil olan Hamsik taraftarların alkışları eşliğinde sahaya girdi.

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