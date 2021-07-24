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Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'dan Umut Meraş'a rest!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sol bek bölgesine İsmail Köybaşı'yı transfer eden Fırtına, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda Umut Meraş ile görüşmelerini sürdüren bordo mavililer, milli yıldıza rest çekti. İşte son dakika transfer haberlerinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:24
Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'dan Umut Meraş'a rest!

Süper Ligde yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da sol bek mevki için düşülen Umut Meraş ile yeniden bir görüşme yapıldı.

Bordo - Mavililerin bu mevkiye transfer ettiği İsmail Köybaşı'na alternatif olarak düşünülen Umut Meraş ile yapılan görüşmede ise mesafe kat edilemedi.

61saat'in edindiği bilgiye göre Bordo - Mavililer Umut Meraş'a 9 Milyon TL yıllık ücret verdi. Ancak oyuncu 1.4 Milyon Euro'da diretince, transfer çıkmaza girdi.

Bunun üzerine Umut Meraş'a rest çeken Trabzonspor, 9 Milyon TL'nin üzerine kesinlikle çıkılmayacağını oyuncu ve menajerine ilettiği kaydedildi.

Oyuncu ile Trabzonspor arasında ortalama 5 Milyon TL'lik bir fark bulunduğu dikkat çekerken, Umut Meraş cephesinin bu rakamda ısrarcı olması durumunda ise transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu kaydedildi.

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