Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'dan Umut Meraş'a rest!

Süper Ligde yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da sol bek mevki için düşülen Umut Meraş ile yeniden bir görüşme yapıldı.

Bordo - Mavililerin bu mevkiye transfer ettiği İsmail Köybaşı'na alternatif olarak düşünülen Umut Meraş ile yapılan görüşmede ise mesafe kat edilemedi.

61saat'in edindiği bilgiye göre Bordo - Mavililer Umut Meraş'a 9 Milyon TL yıllık ücret verdi. Ancak oyuncu 1.4 Milyon Euro'da diretince, transfer çıkmaza girdi.

Bunun üzerine Umut Meraş'a rest çeken Trabzonspor, 9 Milyon TL'nin üzerine kesinlikle çıkılmayacağını oyuncu ve menajerine ilettiği kaydedildi.

Oyuncu ile Trabzonspor arasında ortalama 5 Milyon TL'lik bir fark bulunduğu dikkat çekerken, Umut Meraş cephesinin bu rakamda ısrarcı olması durumunda ise transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu kaydedildi.