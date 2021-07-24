Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı'dan forma isteğine anlamlı yanıt!

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı'dan forma isteğine anlamlı yanıt!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, takımı güçlendirmeye devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Koita'yı kadrosuna katan bordo mavililer, son olarak tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'yı transfer etmişti. Fırtına, milli sol bek için imza töreni düzenledi. İşte ilk sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:13
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı'dan forma isteğine anlamlı yanıt!

Trabzonspor, yeni transferlerinden İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi.

İsmail Köybaşı, Trabzonspor'da şampiyon olmak istediğini belirtirken, "Çok heyecanlandım, kalbim pır pır atıyor. Uyumun ve aile olmanın başarıyı getireceğine inanıyorum. Burada olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli olduğum dönemde hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak da hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Çok önemli bir ailenin parçası oldun, gelen her oyuncu bunu çok açık ve net ifade ediyor. Trabzonspor ailesi büyük bir camia, aile olarak büyük bir aileyiz. Bizi diğer kulüplerden farklı kılan pek çok özelliğimiz var, en önemlilerinden biri de aile olmamız. Bu kulübün formasını sırtına geçiren her oyuncu bizim için çok çok önemli. Bizim taraftarımız sabırsızdır, her zaman şampiyonluğu isterler, bugün değil dün isterler. Bu doğrultuda sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum İsmail'in. Her zaman bütün oyuncularımızın yanındayız." dedi.

FORMA İSTEĞİNE ANLAMLI YANIT

Trabzonspor'da geleneksel hale gelen yeni transferlerin forma satın alma ritüeli de sürerken Ağaoğlu, "TFF'nin koyduğu yerli oyuncu avantajını yaşıyorsun. Daha önce yabancı oyuncularımıza 5'er bin forma sattım ben, yerli oyuncu statüsünde olduğun için ben 1500 forma diyorum." dedi ve İsmail Köybaşı kulübün 54. kuruluş yıldönümü şerefine 1967 forma satın almak istediğini ifade etti.

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