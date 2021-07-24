Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz adım adım Trabzonspor'a! Başkan Ahmet Ağaoğlu devrede

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres, Koita ve İsmail gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer, gündemine gelen Dorukhan Toköz'ü de renklerine bağlamak için adımlar atıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden 25 yaşındaki orta saha ile görüşülmesini istemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun dün 25 yaşındaki orta saha ve menajeri ile masaya oturduğu iddia ediliyor. İlk yüz yüze görüşmede taraflar birbirlerine isteklerini bildirdi.