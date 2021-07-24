Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz adım adım Trabzonspor'a! Başkan Ahmet Ağaoğlu devrede

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz adım adım Trabzonspor'a! Başkan Ahmet Ağaoğlu devrede

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon zirveyi hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le temaslarını sürdürüyor. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği milli yıldız için Başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat devreye girdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz adım adım Trabzonspor'a! Başkan Ahmet Ağaoğlu devrede

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres, Koita ve İsmail gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer, gündemine gelen Dorukhan Toköz'ü de renklerine bağlamak için adımlar atıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden 25 yaşındaki orta saha ile görüşülmesini istemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun dün 25 yaşındaki orta saha ve menajeri ile masaya oturduğu iddia ediliyor. İlk yüz yüze görüşmede taraflar birbirlerine isteklerini bildirdi.

Son dakika transfer haberleri: Dorukhan Toköz adım adım Trabzonspor'a! Başkan Ahmet Ağaoğlu devrede

AVCI'DA GÖRÜŞME YAPABİLİR

Dorukhan ve menajerinden gerekli bilgileri alan Başkan Ağaoğlu'nun şimdi hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı ile durum değerlendirmesi yapacağı vurgulanıyor. TFF'nin 8+6 yabancı kuralı nedeniyle yerli isimler artık daha gözde hale geldi. Bordo-mavili yönetimin, kulübün ekonomik olarak kulübü zorlamaması halinde bu işi bitirmeyi planladığı belirtiliyor. Gerekmesi halinde Abdullah Avcı'nın da eski öğrencisi ile görüşmeyi düşündüğü biliniyor. Karadeniz devinin, Dorukhan transferini kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

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