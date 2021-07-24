Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Sörloth olmazsa Michy Batshuayi için girişimde bulunacak!

Trabzonspor'un forvet transferinde baş hedefi eski golcüsü Sörloth. Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Sörloth için Fenerbahçe ile birlikte Mainz takımı devreye girerken, Trabzonspor bu transferde öncelik hakkını da kullanarak işi bitirmeye kararlı. Yönetim içerisinde Sörloth'un artık beklenmemesi yönünde baskı yapılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onayı ile "Sonuna kadar bekleyeceğiz. Ayrılırsa 'önceliğim Trabzonspor' diyen birini bekleriz. Olmazsa alternatifleri hazır" diyerek önerileri geri çevirdi.

Ağaoğlu, golcü transferinde Sörloth için her gün hem kulübü hem de oyuncu ve menajeri ile görüştüğü öğrenilirken, her şeye rağmen alternatif için de temaslarını sürdürüyor. Trabzonspor, daha önce şartları nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Parma'nın golcüsü Cornelius için 5 milyon euro'luk bir teklif ederken, tatilde olan oyuncunun 2.5 milyon euro yıllık isteğini indirmesini bekliyor.

Günebakış'ta yer alan habere göre Trabzonspor'un Sörloth olmazsa, asıl hedefinde Chelsea'nin yıldızı Batshuayi olduğu, bu oyuncuyu satış opsiyonlu kiralamak istediği belirtildi. Golcü transferini Avrupa maçı öncesi bitirmek amacında olan Trabzonspor, Sörloth'un durumuna göre hareket edecek.



