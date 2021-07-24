Son dakika... Trabzonspor Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de geçen sezonu 4. sırada tamamlayan, bu sezon ise şu ana kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Tarabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Zulj, Edin Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Muhammet Demir