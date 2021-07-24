Hamsik şov başladı

Karadeniz devinin tartışmasız en heyecan verici transferi olan Marek Hamsik, 18 Temmuz'da katıldığı Riva kampında yavaş yavaş tempoyu artırıyor. EURO 2020'de Slovakya Milli Takımı ile boy gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımına çabuk ısındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta alanda lide rlik görevini vereceği 1.83 boyundaki yıldız, idmanlarda kalitesini gösteriyor. Şut çalışmalarında kaleye gönderdiği isabetli vuruşlarla dikkat çeken Slovak futbolcu, kalecileri adeta çaresiz bırakıyor.

BAKASETAS HEP YANINDA

Özellıkle Bakasetas ile hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşan Hamsik, 5 Ağustos'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi ilk maçında 11'de görev yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, merkez üçlüyü Berat-Hamsik-Bakasetas şeklinde kurmayı düşünüyor.