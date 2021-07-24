22 milyon bandında

Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita transferleriyle 22 milyon euro bandına yaklaşan Trabzonspor, önümüzdeki günlerde kadrosuna katacağı oyuncular da olsa 25 milyon euro'yu geçemeyecek. Harcama limitleri içinde kalacak bordomavililer, göndereceği futbolcularla bu rakamı aşağılara çekmiş olacak.

ÜST SINIR 25 MİLYON EURO

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürün Trabzonspor'da, harcama limitleri kapsamında oyuncuların yıllık maaşı, imza parası ve bonservis bedelleri 25 milyon euro'yu geçmeyecek. Bordo-mavililer, göndereceği oyuncularla bu rakamın da altında kalacak. Karadeniz ekibi, harcama limitleri konusunda da titiz hareket ediyor.

ÖNCELİK MALİ YAPILANMADA

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasında finansal yeniden yapılanmayla Trabzonspor, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atan kulüpler arasında yer alıyor. Bu yapılanma ile birlikte döndürülebilir bir ekonomiye kavuşan bordo-mavililer, UEFA Finansal Fair-Play kuralları konusunda da titiz hareket ediyor. Kadronun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedelleri 22 milyon euro bandında.