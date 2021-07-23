Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita'nın ardından 5. transferini İsmail Köybaşı ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, taraftarların en çok merak ettiği konu ise Sörloth'ün gelip gelmeyeceği. 1.5 aydan fazla süredir Norveçli forvetin durumunu bekleyen yönetim, artık son virajda. Fotomaç'ın haberine göre; Leipzig'in kesin kararı için pusuda olan Trabzonspor, ağustos ayının başında somut görüşmelere başlamayı planlıyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE Alman basını da Sörloth'un takımda kalma ihtimalinin olmadığını yazıyor. 5 Temmuz'dan bu yana Leipzig'in kampında bulunan Sörloth, kendini gösteremedi. Hazırlık maçlarında da beklentilerin altında kalan Kuzey'in Kralı, maaş maliyeti nedeniyle gönderilecek. Alman medyası, transferde en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu yazarken, Fenerbahçe'nin de Sörloth için devreye girdiği belirtildi.