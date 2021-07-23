Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita'nın ardından 5. transferini İsmail Köybaşı ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, taraftarların en çok merak ettiği konu ise Sörloth'ün gelip gelmeyeceği. 1.5 aydan fazla süredir Norveçli forvetin durumunu bekleyen yönetim, artık son virajda. Fotomaç'ın haberine göre; Leipzig'in kesin kararı için pusuda olan Trabzonspor, ağustos ayının başında somut görüşmelere başlamayı planlıyor.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Alman basını da Sörloth'un takımda kalma ihtimalinin olmadığını yazıyor. 5 Temmuz'dan bu yana Leipzig'in kampında bulunan Sörloth, kendini gösteremedi. Hazırlık maçlarında da beklentilerin altında kalan Kuzey'in Kralı, maaş maliyeti nedeniyle gönderilecek. Alman medyası, transferde en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu yazarken, Fenerbahçe'nin de Sörloth için devreye girdiği belirtildi.
SÖZLEŞMEDE MADDE VAR
Ancak sözleşme gereği, Fırtına'nın bu transferde öncelik hakkı var. Yani Leipzig, oyuncuyu satmaya veya kiralamaya karar verirse, ilk olarak Trabzonspor'a soracak. Karadeniz devi, Sörloth'ün 3 milyon euro'nun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya da hazır. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmeleri bizzat yürütüyor.