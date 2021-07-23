Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu Trabzonspor formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth sezonun sona ermesinin ardından Leipzig'in yolunu tutmuştu. Alman ekibinde beklenenei veremeyen Noveçli golcüye Süper Lig'den Fenerbahçe ve Trabzonspor talip olmuştu. Trabzonspor ile Leipzig arasında yapılan sözleşme gereği Sörloth'un Türkiye'ye transferinde öncelik bordo-mavili kulüpte bulunurken, bu durum Fenerbahçe'nin planlarını bozdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita'nın ardından 5. transferini İsmail Köybaşı ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, taraftarların en çok merak ettiği konu ise Sörloth'ün gelip gelmeyeceği. 1.5 aydan fazla süredir Norveçli forvetin durumunu bekleyen yönetim, artık son virajda. Fotomaç'ın haberine göre; Leipzig'in kesin kararı için pusuda olan Trabzonspor, ağustos ayının başında somut görüşmelere başlamayı planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Alman basını da Sörloth'un takımda kalma ihtimalinin olmadığını yazıyor. 5 Temmuz'dan bu yana Leipzig'in kampında bulunan Sörloth, kendini gösteremedi. Hazırlık maçlarında da beklentilerin altında kalan Kuzey'in Kralı, maaş maliyeti nedeniyle gönderilecek. Alman medyası, transferde en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu yazarken, Fenerbahçe'nin de Sörloth için devreye girdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

SÖZLEŞMEDE MADDE VAR

Ancak sözleşme gereği, Fırtına'nın bu transferde öncelik hakkı var. Yani Leipzig, oyuncuyu satmaya veya kiralamaya karar verirse, ilk olarak Trabzonspor'a soracak. Karadeniz devi, Sörloth'ün 3 milyon euro'nun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya da hazır. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmeleri bizzat yürütüyor.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'ta öncelik Trabzonspor'da! Fenerbahçe ne yapacak?

33 GOL

Trabzonspor'da çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir performans gösteren Sörloth, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun transfer dönemindeki en büyük hedefi...

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