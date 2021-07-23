Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! M'Bala Nzola, Andreas Cornelius, Mert Çetin...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

GIANLUCA FRABOTTA

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gianluca Frabotta'yı gündemine aldı.

ENİS DESTAN

Yeni yabancı kuralı sonrası genç ve yetenekli Türk oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Altınordu forması giyen Enis Destan için teklifini yaptı.Trabzonspor'un 5 milyon TL bonservis artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.

UMUT MERAŞ

Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.

KAAN KAIRINEN

Fırtına'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen genç oyuncu Kaan Kairinen için temaslarını hızlandırdı.

M'BALA NZOLA

İtalyan basınındaki habere göre, Antalyaspor ve Trabzonspor'un, Angolalı forveti kadrosuna katmak için Speiza'nın kapısını çaldığı iddia edildi. Haberde, iki kulübün İtalyan kulübüne 4-4.5 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

MERT ÇETİN

Mert Çetin için kötü haber geldi. Transferde İtalyan kulübü Hellas Verona'nın vereceği karar bekleniyordu. Milli oyuncuyu Roma'dan iki yıllığına kiralayan Verona'nın Çetin'in kamp performansından memnun kaldığı belirtildi.

ANDREAS CORNELIUS

Parma'nın sözleşmesi devam eden yıldızı Cornelius'un isteği ise şaşırttı. Danimarkalı golcü sözleşmesi devam etmesine rağmen Bordo- Mavililer'den imza parası istedi. Trabzonspor Yönetimi bu isteği anında reddetti.