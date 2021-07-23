Fırtına tek attı

Yeni sezon hazırlıklarını TFF'nin İstanbul Riva'daki tesislerinde sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ilk yarısında ideale yakın kadroyu sahaya sürerken, 65. dakikadan itibaren diğer oyuncular da forma şansı buldu. Bordo-mavili takım, 35. dakikada Djaniny'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

SIRA BAŞAKŞEHİR'DE

Teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakika boyunca her pozisyonda futbolcularını yönlendirdi. Hata yapanları da uyardı. Fırtına, üçüncü hazırlık karşılaşmasında yine Riva'da yarın Süper Lig ekibi Başakşehir'le, ardından da pazartesi günü Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. 29 Temmuz'da kampı sona erecek olan Karadeniz devi, ardından Trabzon'a geçerek burada hazırlanacak.

YARARLI BİR MAÇ OLDU

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, yararlı bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Takımdaki eksikleri görmek için fırsat bulduk. Neyi iyi yapıyoruz, nelerde zayıfız tespit ediyoruz. Her geçen gün seviyeyi artırarak hazır hale geleceğiz" diye konuştu.

4 İSME ÖZEL İDMAN

Abdullah Avcı, 18 Temmuz'da kampa katılan Hamsik, Uğurcan, Abdülkadir ve Ekuban'a özel idman programı uyguluyor. Bu futbolcuların fiziksel seviyerinin en kısa sürede takımla aynı seviyeye getirilmesi amaçlanıyor. Bu arada antrenmanda sakatlanan Parmak'ın durumu ciddi değil.

NASIL OYNADILAR?

NWAKAEME ***

Sorumluluk almaktan kaçınmadı. Topla ilişkileri, takım arkadaşlarını yönlendirmesi ve özellikle maçta sık sık pozisyon değiştirmeleriyle oyunun içerisinde kaldı.

PERES ***

Tecrübesi, pozisyon bilgisi ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle sahada ayakta kalan ve mücadele gücünü artırmaya çalışan isimlerden oldu. İsabetli ortalarıyla ofansa da önemli katkılar yaptı.

DJANiNY ***

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kesinlikle takımda tutulmasını istediği oyuncu, bu güvenin karşılığını verdi. Attığı golün yanı sıra sürekli pozisyonların içerisinde yer aldı.

TRONDSEN ***

Sol bek transferinden sonra tüm gözlerin çevrildiği Trondsen, yaptığı asistin yanı sıra tam olarak Abdullah Avcı'nın istediği çakılı bek formatında üzerine düşeni yaptı. Sık sık orta sahaya da yardım etti.