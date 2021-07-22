Trabzonspor maçı: Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da Trabzonspor Youtube adresinden canlı yayınlanacak.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR!

İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Bandırmaspor maçının ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışacak.