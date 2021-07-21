Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllığına anlaştı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllığına anlaştı

Transferin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor, hız kesmiyor. Kadrosuna önemli isimleri katan Fırtına, son olarak tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti. Bordo-mavililer, oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:32 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:02
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllığına anlaştı

Yeni sezon öncesi kadrosuna Gervinho, Marek Hamsik, Fode Koita ve Bruno Peres gibi isimleri katan Trabzonspor, transferde durmuyor. Bordo-mavililer bir süredir defans hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyordu. Fırtına, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllığına anlaştığını borsaya bildirildi. Son olarak Çaykur Rizespor'da oynayan İsmail Köybaşı'nın bonservisi elindeydi.

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, İspanyol Granada'da da oynamıştı.

TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

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