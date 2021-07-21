Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftara bayram mesajı verdi. Ağaoğlu, "Sevgili Trabzonsporlular; Rahmeti, bereketi ve paylaşmayı yoğun şekilde hissettiğimiz bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerindeyiz. Her bayramda olduğu gibi bu bayram da aşımızı, ekmeğimizi, soframızı en sıcak şekilde sevdiklerimize sunacak, saygı, hürmet ve hoşgörüyü gönlümüzde hissedeceğiz. Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şartlar doğrultusunda stadyumumuzu değerli taraftarlarımıza açmaya artık sayılı günler kaldı. Bu yüzden aşılarımızı yaptıralım, takımımızı desteklemekten geri kalmayalım" dedi