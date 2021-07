Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Faruk Can Genç'in son durumu belli oldu!

Trabzonspor'da antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Faruk Can Genç'in son durumu belli oldu. Bordo-mavililer resmi sitesinden genç futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe alan oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" dedi.