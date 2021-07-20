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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Faruk Can Genç'in son durumu belli oldu!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da genç futbolcu Faruk Can Genç, antrenmanda girdiği ikili mücadele sonucu ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bordo-mavililer resmi sitesinden 21 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 16:27
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Faruk Can Genç'in son durumu belli oldu!

Trabzonspor'da antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Faruk Can Genç'in son durumu belli oldu. Bordo-mavililer resmi sitesinden genç futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe alan oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" dedi.

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