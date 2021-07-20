Marek Hamsik: Şampiyonluk istiyorum

Karadeniz devinin yeni transferi Marek Hamsik, Riva kampında basın toplantısı düzenledi. 33 yaşındaki orta saha, "Buraya geldiğim, bu kulübün ve bu taraftarın bir parçası olduğum için mutluyum. Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor. Burada Napoli'de olduğu gibi takım arkadaşlarımla alacağımız sonuçlarla umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz" dedi. Trabzonspor taraftarını eski takımı Napoli taraftarına benzeten Hamsik, "Napoli taraftarı gibi takımını fanatikçe destek veren bir taraftara sahibiz. Hoşuma giden bu. Takımın bir parçasıyım ve takım için en iyisini yapmaya çalışan biriyim" diye konuştu.

KUCKA İLE KONUŞTUM

Transferi öncesi özellikle bordo-mavili takımın eski oyuncusu Kucka ile konuştuğunu söyleyen Hamsik, "Takım arkadaşlarımla konuştum. Özellikle milli takımda yer alan Kucka ile konuştum. Takım ve şehir hakkında gelmeden bilgi sahibiydim. Diğer arkadaşlarım da yardımcı oldular" diye konuştu.

TARAFTAR TUTKUYU HİSSETTİRDİ

Taraftarın takımına tutkuyla bağlı olduğuna vurgu yapan Hamsik, "Takımı bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarın bu aidiyeti ve tutkusunu 11 yıl formasını giydiğim Napoli taraftarına benzetiyorum. Trabzonspor taraftarı da bana bu aşkı, tutkuyu hissettirdi " açıklamasında bulundu.



BENİ HARİKA KARŞILADILAR

Takıma yeni katılmasına rağmen takım arkadaşlarını onu çok sıcak karşıladığını dile getiren Hamsik, "1 gün oldu konuşma ve sohbet etme fırsatım olmadı, yeni oyuncuyum ve ilk zamandan beri harika karşıladılar. İletişime açık ve yeni birini aralarına hızlı bir şekilde kabul ettiler. Berat'ın sözleri için de teşekkür ediyorum. Orta sahadan takım arkadaşım ve diğer takım arkadaşlarıma da yardımcı olabilirsem çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.



HARİKA BİR STADYUMUMUZ VAR

Trabzonspor'un Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanılan maçı hatırladığını söyleyen Hamsik, "O maçı hatırlıyorum. Oyuna sonradan girmiştim. Eski stadyumdaydı ve şu an yeni ve harika bir stadyumumuz var. Orada sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Napoli'de şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o sevinci yaşayamadım. Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum. Bu fantastik olur. Hatta sonrasında futbolu bile bırakabilirim. İyi bir takım arkadaşı olmak istiyorum, gol ve asistler de yaparsam bu beni mutlu eder. Önemli olan takımdır ve takımın başarısı için buradayım" ifadesini kullandı.



TAKIMIM İÇİN HAZIRIM

Forma giymeye hazır olduğunu söyleyen Hamsik, "Çin ve İsveç kariyerim oldu. İsveç'i seçme nedenim Avrupa Şampiyonası'na hazır gitme isteğimdi. Şu an hazırım ve fitim. Sadece takım için mücadele etmeyi bekliyorum. Orta saha oyuncuyum ve 2'li ve 3'lü orta saha oynayabiliyorum. Gole katkı vermek isteyen bir futbolcuyum. Bunu daha önce yaptım ve burada da devam edeceğim" dedi.

TRANSFERDE İYİ İŞLER ÇIKARDIK

Takımının önemli transfer yaptığını dile getiren Slovak yıldız, "Trabzonspor'un transferde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Önemli oyuncular geldi. Tabii ki beklentiler de yüksek olacak. Henüz ikinci gündeyiz, bu kampta en önemli iki şey; sakatlıksız geçmesi ve kampı iyi geçirebilmek. Hocamızla sahadaki görevim hakkında konuşacak çok vaktimiz olacak" dedi.

SAÇ STİLİM ŞANS GETİRİYOR

Dikkat çeken saç sitiliyle ilgili olarak da Hamsik, "Saç stilimi benimseyen gençleri gördükçe ben de mutlu oluyorum. Bu saç stilinin bana şans getirdiğini düşünüyorum. Futbol oynadıkça sahada ve sokaklarda bu saçla olmaya devam edeceğim. Sahada arkadaşlarıma yardımcı olabilmek terbilerimle onlara yardımcı olabilmek için buradayım" şeklinde konuştu.