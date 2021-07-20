Dişimize göre

Norveç ekibi Molde 1911 yılında kuruldu. Maçlarını 12 bin kişilik Aker Stadyumu'nda oynuyor. Kadrosunda 3 yabancı bulunan Molde'yi Norveçli teknik direktör Erling Moe çalıştırıyor. 13.75 milyon euro kadro değeri bulunan Norveç kulübünün, en önemli futbolcuları ise stoper Stian Gregersen (1 milyon euro), ön libero Fredrik Aursnes (1.5 milyon euro), 10 numara Eikrem (1 milyon euro), sağ kanat Eirik Hestad (1 milyon euro) ve forvet Omoijuanfo (1 milyon euro) olarak göze çarptı.
Molde, 2015 yılında Fenerbahçe ile Avrupa Liginde karşı karşıya gelmişti. İstanbul'da oynanan ilk maçında Molde 3-1 kazanmış, deplasmanda ise Fenerbahçe 2-0 galip gelmişti.