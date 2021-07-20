Haberler Trabzonspor Dişimize göre

Dişimize göre

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde- Gürdal Sümer Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Ekibimiz iki takımı da rahat eler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 06:50
Dişimize göre
İsviçre ekibi Servette'in kuruluş tarihi 1890'lara dayanıyor. Maçlarını 30 bin kişilik Cenevre Stadı'nda oynuyor. Hocası Alain Geiger. 2020-21'i 50 puan ile 3. tamamladı. Şu anda 23 milyon 480 bin euro'luk bir kadroya sahip. 13 yabancı oyuncusu bulunan İsviçre kulübünde büyük oranda Fransızlar top koşturuyor. Servette'nin en önemli isimleri forvet Kyei (2.5 milyon euro), 10 numara Kastriot İleri (4 milyon euro) ve orta saha Theo (3 milyon euro).

Norveç ekibi Molde 1911 yılında kuruldu. Maçlarını 12 bin kişilik Aker Stadyumu'nda oynuyor. Kadrosunda 3 yabancı bulunan Molde'yi Norveçli teknik direktör Erling Moe çalıştırıyor. 13.75 milyon euro kadro değeri bulunan Norveç kulübünün, en önemli futbolcuları ise stoper Stian Gregersen (1 milyon euro), ön libero Fredrik Aursnes (1.5 milyon euro), 10 numara Eikrem (1 milyon euro), sağ kanat Eirik Hestad (1 milyon euro) ve forvet Omoijuanfo (1 milyon euro) olarak göze çarptı.


Molde, 2015 yılında Fenerbahçe ile Avrupa Liginde karşı karşıya gelmişti. İstanbul'da oynanan ilk maçında Molde 3-1 kazanmış, deplasmanda ise Fenerbahçe 2-0 galip gelmişti.

SON DAKİKA