Ve Grande sahaya çıktı

Trabzonspor’un süper transferi Marek Hamsik, Slovakya formasıyla EURO 2020’de boy gösterdiği için ayın 18’ine kadar izinliydi. Tatil sonrası dün İstanbul’a gelerek bordo-mavili takımın Riva Kampı’na katıldı. ‘Grande’ lakaplı oyuncunun katılımıyla Abdullah Avcı taktik çalışmalara yoğunlaşacak. Hamsik, Avcı’nın yaklaşan sezonda saha içindeki beyni olacak. Milli Takımımız ile EURO 2020’de boy gösteren Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de kampa katıldı.
Trabzonspor'un süper transferi Marek Hamsik, Slovakya formasıyla EURO 2020'de boy gösterdiği için ayın 18'ine kadar izinliydi. Tatil sonrası dün İstanbul'a gelerek bordo-mavili takımın Riva Kampı'na katıldı. 'Grande' lakaplı oyuncunun katılımıyla Abdullah Avcı taktik çalışmalara yoğunlaşacak. Hamsik, Avcı'nın yaklaşan sezonda saha içindeki beyni olacak. Milli Takımımız ile EURO 2020'de boy gösteren Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de kampa katıldı.