Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da gözler Ekuban’da
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bordo-mavili takımda Caleb Ekuban'ın izni iki defa uzatılmıştı. Vergi sorunları sebebiyle gelemeyen Ganalı yıldız bu parayı kulübün ödemesini istemiş ya da bonservisinin verilmesini talep etmişti. | TS haberleri
Bordo-mavili takımda Caleb Ekuban'ın izni iki defa uzatılmıştı. Vergi sorunları sebebiyle gelemeyen Ganalı yıldız bu parayı kulübün ödemesini istemiş ya da bonservisinin verilmesini talep etmişti. Yönetim ise oyuncuların vergi işlerine karışmayacaklarını kaydetmişti. Abdullah Avcı "18'ine kadar izin verdik" demişti. Tavrı merak ediliyor.